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Haberler Spor Trabzon’da kara bulutlar dağıldı

Trabzon’da kara bulutlar dağıldı

HABER MERKEZİ
Trabzon’da kara bulutlar dağıldı
SÜPER Lig'in 26. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Ligin ikinci yarısında aldığı seri puan kayıplarının ardından bordo-mavililerde, 2 hafta art arda alınan 3 puanla kara bulutlar da dağıldı. Pendikspor galibiyetinde Enis Destan'ın attığı kafa golüyle bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım konumuna geçen Trabzonspor (14), 2019/20 sezonundan (15 kez) bu yana en yüksek sayıya da ulaşmış oldu. Süper Lig'de son 6 maçta 3 gol kaydeden Enis, bu haftayı da boş geçmedi. Genç oyuncu, Süper Lig'de 4 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 7 gol kaydetti.
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