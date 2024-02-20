Trabzon’da kara bulutlar dağıldı

SÜPER Lig'in 26. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Ligin ikinci yarısında aldığı seri puan kayıplarının ardından bordo-mavililerde, 2 hafta art arda alınan 3 puanla kara bulutlar da dağıldı. Pendikspor galibiyetinde Enis Destan'ın attığı kafa golüyle bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım konumuna geçen Trabzonspor (14), 2019/20 sezonundan (15 kez) bu yana en yüksek sayıya da ulaşmış oldu. Süper Lig'de son 6 maçta 3 gol kaydeden Enis, bu haftayı da boş geçmedi. Genç oyuncu, Süper Lig'de 4 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 7 gol kaydetti.