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Haberler Spor Bakan Bak’tan millilere destek

Bakan Bak’tan millilere destek

HABER MERKEZİ
Bakan Bak’tan millilere destek
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı antrenman yaptığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ziyaret etti. 12 Dev Adam'ın antrenmanını izleyen Bakan Bak, teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi. Milliler, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubunda ilk maçını yarın deplasmanda İtalya ile yapacak. Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncularla sohbet etti. Milli basketbolculara güvendiğini ifade eden Bakan Bak, "Türk basketbolunu çok güzel günler bekliyor. Basketbolumuz gelecekte çok daha iyi noktalara gelecek. Size inanıyor ve güveniyoruz" dedi.
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