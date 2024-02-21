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Muslera bilmecesi

Galatasaray’ın efsaneleri arasına giren Uruguaylı file bekçisinin kalıp kalmayacağı sezon sonunda belli olacak

HABER MERKEZİ
Muslera bilmecesi

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi F.Bahçe ile şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar da şimdiden başladı. Bu konuda en büyük soru işaretlerinden birisi ise kulübün efsane kalecisi Fernando Muslera'nın 1 yıl daha kalıp kalmayacağı. Özellikle ligin ikinci yarısında yükselen performansıyla yine kalede büyük güven veren tecrübeli file bekçisinin taraftarlar kalmasını isterken, hem yönetim hem de Muslera bu konuda kararsız.

ÜLKELERİNE DÖNÜŞ PLANLARI VAR

Sarı-kırmızılı yönetim, gelecek vaat eden genç bir kaleci alıp Muslera'yı da yanına verip yumuşak bir geçiş yapmak istiyor. Uruguaylı kaleci ise kalacaksa kesinlikle birinci kaleci olarak devam etmek istiyor. Bu konuda 37 yaşındaki kalecinin kararsız olduğu bir başka konu da ailesinin ülkelerine dönme isteği. Muslera ailesinin bu konuda sezon sonunda bir karar vereceği ve bunu yönetime bildireceği öğrenildi.

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