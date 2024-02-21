Yerli malı Trabzonspor

SÜPER Lig'de inişli çıkışlı bir grafikle zirvenin uzağında kalan Trabzonspor, dört büyükler arasında en az yabancı oyuncu kullanan takım oldu. Sezon başından bu yana yerli ve yabancı olmak üzere 32 oyuncunun süre aldığı Karadeniz ekibinde, yerli oyuncu kullanma oranı yüzde 45, yabancı oyuncu kullanma oranı ise yüzde 55 oldu. Kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduran Karadeniz ekibinin altyapıdan gelen futbolcularla birlikte yerli oyuncuyu sayısı 19'a çıkıyor. 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüş, sınırlama ise kalkmıştı. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Trabzonspor, yerli ve yabancı oyuncu oluşumunda önemli bir süreç yaşayacak.