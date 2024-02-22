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Haberler Spor Bodrumlu gençlerden madalyalara ambargo

Bodrumlu gençlerden madalyalara ambargo

HABER MERKEZİ
Bodrumlu gençlerden madalyalara ambargo
Bodrumspor Wushu Kung Fu branşı milli sporcuları Türkiye Wushu Kung Fu şampiyonasında rakiplerine karşı kıyasıya mücadele etti. Cansu Aydemir 1 altın, 1 gümüş, genç kız kategorisinde Sude Naz Çam 2 altın, yıldız erkekler kategorisinde Mehmet Ege Tezer 1 altın, 1 gümüş, genç erkekler kategorisinde Yavuzcan Parlak 2 bronz, 1altın, Baybars Altuntabak 2 gümüş ve Eren Ateş 2 altın madalya kazandı. Şampiyonadaki başarıların ardından Bodrum'a dönen 6 genç yetenek Bodrumspor Gümbet Tesislerinde Branşlardan Sorumlu Asbaşkan Fatih Öztarakçı ve antrenör Ali Top önderliğinde bir araya geldi.
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