Bodrumlu gençlerden madalyalara ambargo

Bodrumspor Wushu Kung Fu branşı milli sporcuları Türkiye Wushu Kung Fu şampiyonasında rakiplerine karşı kıyasıya mücadele etti. Cansu Aydemir 1 altın, 1 gümüş, genç kız kategorisinde Sude Naz Çam 2 altın, yıldız erkekler kategorisinde Mehmet Ege Tezer 1 altın, 1 gümüş, genç erkekler kategorisinde Yavuzcan Parlak 2 bronz, 1altın, Baybars Altuntabak 2 gümüş ve Eren Ateş 2 altın madalya kazandı. Şampiyonadaki başarıların ardından Bodrum'a dönen 6 genç yetenek Bodrumspor Gümbet Tesislerinde Branşlardan Sorumlu Asbaşkan Fatih Öztarakçı ve antrenör Ali Top önderliğinde bir araya geldi.