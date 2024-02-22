Devler sahnede

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında bugün İtalya'ya konuk olacak. Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak olan kritik müsabaka 22.30'da başlayacak. A Milli Takımımızın bu zorlu müsabakasını TRT Spor Yıldız canlı olarak ekranlara getirecek. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibini mağlup ederek grup etabına galibiyetle başlamak istiyor. Milli takımımız, İtalya ile oynadığı son 10 müsabakada yalnızca iki galibiyet alabilirken rakibine sekiz kez mağlup oldu.

PAZAR GÜNÜ RAKİP İZLANDA

12 Dev Adam, İtalya karşısındaki son galibiyetini 18 Ağustos 2019'da hazırlık maçında almıştı. Ay-yıldızlılarda Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberoviç ve Beşiktaş Emlakjet'te oynayan Kerem Konan ilk kez aday kadroya dahil edildi. FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle daha önce milli maçları kaçıran oyuncular, bu kez kadroda yer alabildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.