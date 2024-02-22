Galatasaray’dan acı veda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek elendi. 8. dakikada orta sahada kaptırdığımız topta Kairinen, hızla savunmanın arkasına kaçan Preciado'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu, Muslera'nın üzerinden ağlara yolladı. 16'da sağdan serbest vuruş kullanan Mertens'in yaptığı ortada, ceza sahasında Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Vindahl'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. Abdülkerim, altıpasın sol tarafından kafa vuruşuyla dönen topu ağlara gönderdi: 1-1.

ASLAN BİR ANDA DAĞILDI

70'te Prag'da ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Haraslin, Kaan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor, Kaan'a sarı kartını çıkardı. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası Anthony Taylor, pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu tekrar izleyen Taylor, Kaan'a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı. 74'te Zeleny sol kanattan kale alanının önüne ortasını yaptı. Tuci'nin kafa vuruşunda yerden seken top ağlara gitti: 2-1. 80'de Tuci savunma arkasına hareketlenen Haraslin'e aradan pasını gönderdi. Muslera ile karşı karşıya kalan oyuncu, sol ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkardı: 3-1. 90+6'da Zahanın rakip sahada kaptırdığı top sonra G.Saray'ı eksik yakalayan Laçi, soldan ceza sahasına giren Kuchta'ya yerden pasını gönderdi. Kuckta da topu sol köşeye vurup skoru belirledi: 4-1

TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

GALATASARAYLI taraftarlar, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı izlemek için Çekya'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinde Prag'daki kent meydanında toplandı. Burada marşlar ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra güvenlik önlemleri altında toplu halde stada geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sırada yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verip, İsrail'i lanetledi. Statta da tribündeki yerlerini alan taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.