Halterde gurur tablosu

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamladıklarını, hem kadınlarda hem de erkeklerde güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi. Avrupa Halter Şampiyonası'na 10'ar erkek ve kadın toplam 20 sporcuyla katıldıklarını, kazandıkları 24 madalyanın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Talat Ünlü, "Sofya'da madalya sayımızı geçen yılki Avrupa Şampiyonası'na göre 2 tane daha artırdık ama burada çok küçük farklarla kaçırdığımız birçok madalya da var. Tabii burası bir yarışma, müsabaka sırasında her şey olabilir. Allah ciddi bir sakatlık vermesin, bazen talihsizlikler yaşayabiliyoruz, sporcumuz hakkını kullanamıyor ya da heyecanlanıyor. 2024 Olimpiyatları'na hedefimiz kadınlarda en az bir kota, erkeklerde ise iki kotayla gitmek ama esas amacımız olimpiyatlardan bir madalyayla dönmek" şeklinde konuştu.