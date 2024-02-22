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Panathinaikos finale çıktı

HABER MERKEZİ
Panathinaikos finale çıktı
TEKNİK direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u eleyerek finale çıktı. Yeşil-beyazlılar, yarı final ilk maçında 1-0 yendiği PAOK'u rövanşta sahasında ağırladı. PAOK, 72. dakikada Zivkovic'in golüyle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatmaya geçildi. 105'te Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. Panathinaikos, 120+9'da Limnios'un golüyle maçı penaltılara götürdü. Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükseldi. Panathinaikos, finalde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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