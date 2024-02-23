Akhisarspor tek yumruk

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, 1922 Konyaspor maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. Kulüp başkanı Öner Alanç, bu zor dönemde taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bizler burada aracıyız, Akhisarspor Akhisarlıların takımı. Bu maçımız önemli, belki son maça kadar sürecek bu mücadele ama burada oynayacağımız, kendi sahamızda oynayacağımız maçlar önemli. Futbolcuların alacakları ve geçmiş dönem borçlarını da küçük küçük ödüyoruz. Nisan'dan sonra Mayıs ayı içerisinde hep beraber oturacağız Allah nasip ederse, ne yapabiliriz değerlendireceğiz. Önceki gün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Bey geldi. Yaptığımız konuşmada tahtayı açmamız durumunda Manisa FK'dan kiralık oyuncu alabileceğimizi dile getirdiler" dedi.

BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Toplantı sırasında söz alan teknik direktör İsa Turan ise şu ifadeleri kullandı: "İlk geldiğimizde de aynı şeyi söylemiştik; zor bir göreve geldik. Bu şehrin çocuklarına sahip çıkan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Zor bir yoldayız, zor bir yolculuk. Belki son haftaya kadar bu sürecek ama herkesle beraber vazgeçmeden bu yoldaki mücadelemizi vereceğiz. Biz buraya bahanesiz, biz buraya karşılıksız bir iş yapmak için geldik. Zor bir mücadele, zor bir yarış ama biz bu mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.