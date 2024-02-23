’Arkas’ı final

İzmir'in erkek voleybolundaki markası Arkas Spor, 13 yıl aradan sonra bir Avrupa kupasında finale yükselmeye çok yaklaştı. CEV Kupası Yarı Final ilk maçında Atatürk Voleybol Kompleksi'ni dolduran taraftarı önünde konuk ettiği Almanya temsilcisi SVG Lüneburg'u set kaybetmeden 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, 28 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş öncesi final kapısını ardına kadar araladı. Avrupa arenasında son olarak 2011 yılında Challenge Kupası'nda finale kalıp, şampiyonluğu İtalya ekibi Volley Lube'ye kaptıran Arkas Spor, önümüzdeki hafta Lüneburg ile oynayacağı rövanş karşılaşmasında rakibine 3-2 yenilse bile adını finale yazdıracak. Alman takımının 3-1 ya da 3-0 galibiyeti halinde finale yükselecek ekip altın set sonucu belli olacak.

11 YIL SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR

Challenge Kupası'nda 2009'da İzmir'de yapılan Dörtlü Final'de şampiyon olarak ülkemize erkek voleybol tarihindeki ilk Avrupa kupasını getiren, aynı kupada 2011'de ise yine antrenör Glenn Hoag yönetiminde final oynayan Arkas, 2012'de Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalıp yine bir ilke imza atmıştı. CEV Kupası'nda ilk kez yarı final oynayan İzmir ekibi, dev kupayı 2013'te kazanan Halkbank'tan sonra ülkemize getiren ikinci Türk takımı olmayı hedefliyor. Aynı kupada yarı finalin diğer ayağında mücadele eden Fenerbahçe ise deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Resovia'ya 3-1 mağlup oldu. İki Türk ekibinin finale yükselmesi halinde CEV Kupası'nın 11 yıl sonra Türkiye'ye gelmesi kesinleşecek.