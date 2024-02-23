Bodrum FK’da Bahri güven verdi

TRENDYOL 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkış ile Play-Off'un iddialı ekipleri arasında gösterilen Bodrum FK'da yedek kaleci Bahri Tosun güven verdi. Yeşil-beyazlı ekibin yaklaşık 1 ay önce oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan kaleci Diogo Sousa'nın yerine eldivenleri eline geçiren 21 yaşındaki genç kaleci Bahri, gösterdiği performans ile tam not aldı. Bu sezon Diogo'nun kart cezası ve sakatlığı nedeniyle oynayamadığı haftalarda 6 kez sahaya 11'de çıkan yedek kaleci Bahri, bu müsabakalarda kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Gösterdiği performans ile teknik direktör İsmet Taşdemir'den tam not alan Bahri, Diogo'nun yokluğunda kaleyi korumaya devam edecek.

TEDBİR AMAÇLI OYNATMIYOR

2 sezondur Bodrum FK formasını terleten 25 yaşındaki Diogo Sousa'nın sakatlığını büyük ölçüde atlattığı ve takımla birlikte antrenmanlara çıktığı öğrenildi. Bahri'nin kalede güven vermesiyle deneyimli eldivenin sakatlığını tam olarak atlatmasını bekleyen Taşdemir, tedbir amaçlı Diogo'yu oynatmıyor.