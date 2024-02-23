Efeler’de Enescan Özdemir rüzgarı esiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üçüncü sırada zirve takibini sürdüren Efeler 09 SFK'da Enescan Özdemir rüzgarı esiyor. Aydın temsilcisinin sezon başında 1954 Kelkit Belediyespor'dan renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu, son üç maçta sergilediği performansla dikkatleri çekiyor. Deneyimli golcü son 3 lig maçında rakip ağları tam 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Bu süreçte yeşil-beyazlıların aldığı üç kritik galibiyette büyük pay sahibi olan Enescan takımının kazandığı 9 puanda başrol oynadı. Hacettepe ve Amasyaspor FK maçlarında 1 gol atan forvet, Eynesil Belediye ağlarını 2 kez sarstı. Sezonun ilk yarısında ağları 3 kez sarsan Enescan, son haftalardaki grafiğiyle gol sayısını 7'ye yükseltti ve takımının en skorer ismi oldu.