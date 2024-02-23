Göz-Göz cimnastikte yine zirvede

OLİMPİYAT madalyalı tek cimnastikçi Ferhat Arıcan ve Türkiye şampiyonlarından Coşkun Boncuk'un yönetiminde cimnastik branşında büyük ivme kazanan Göztepe, katıldığı ikinci organizasyondan da madalyalarla İzmir'e döndü. Daha önce Aydın'daki Aerobik Cimnastik Özel Yaş Grupları Turnuvası'nda 10 madalya kazanan sarı-kırmızılılar, bu kez İstanbul'daki Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 11 kez kürsüye çıkmayı başardı. 12-14 yaş grubunda takım halinde ikinci olan Göztepe'den Deren Gökmen, Ceren Su Koçak, Ecrin Naz Çakır, Ecrin Zur, Betül Gülbeyaz, Melis Baran, Ceylin Yılmaz ve Silay Çaçur madalyaya ulaştı. Artı 18'de de takım halinde ikinciliği alan Göztepe'de Berrak Albak, Rana Özgen ile Damlanur Keleş madalya kazanan sporcular oldu.

"DOĞRU ADIMLAR ATIYORUZ"

Şampiyonaya 200'ün üzerinde sporcunun katıldığını belirten Ferhat Arıcan- Coşkun Boncuk ikilisi, "Göztepe Cimnastik Akademi, sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. Doğru ekip, doğru antrenman, doğru ekipman ve doğru iletişim modeliyle bir yandan sporcu sayımızı artırıyor, diğer yandan ulusal organizasyonlarda madalya kazanmaya devam ediyoruz" dedi.