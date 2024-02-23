Kuşadasıspor yine hedefinden şaştı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kuşadasıspor, son haftalarda ortaya koyduğu performansla beklentilerin bir hayli altında kaldı. Sezonun ilk 5 haftasını kayıpsız geçen Aydın temsilcisi, 6. hafta beraberlikle sonuçlanan Karaköprü Bld. maçı sonrası düşüşe geçti. Son 14 haftada yalnızca 3 kez galip gelebilen Ada ekibi, puan tablosunda da 5. sıraya kadar geriledi.

Kuşadasıspor'da kötü gidişatın sorumlusu olarak gösterilen Fatih Çardak ile yolların ayrılmasının ardından, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Koray Palaz getirildi. Palaz yönetiminde ligde 2 maça çıkan Aydın temsilcisi, bu karşılaşmaların ikisinde de rakiplerine mağlup oldu. Ada ekibinin başında 2 maçta da galibiyete uzanamayan Palaz, hafta sonu lider Karaköprü Bld karşısında kritik bir sınava çıkacak.