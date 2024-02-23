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Haberler Spor Manisa BŞB kenetlendi

Manisa BŞB kenetlendi

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB kenetlendi
TÜRKİYE Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off savaşı veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste evinde oynayacağı iki maçta alacağı galibiyetlere gözünü çevirdi. Avrupa'da ve kupada havlu atan ligde ise son maçındaki Ege derbisinde Merkezefendi Belediye Basket'e mağlup olarak yara alan yeşil-beyazlılar, lige verilen milli arada çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Manisa temsilcisi, ara sonrası ilk maçında 2 Mart Cumartesi günü sahasında direkt rakiplerinden Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak. Manisa BŞB, sonraki hafta ise yeni direkt rakiplerinden olan Aliağa Petkimspor'u Ege derbisinde konuk edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu iki müsabakayı kazanarak Play- Off'taki yerini sağlama almak ve ilk dörde girmek için mücadele edecek.
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