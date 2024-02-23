Manisa FK’nın gözü Play-Off’ta

Trendyol 1. Lig'de beklenen performansın altında kalan Manisa FK, yakalayacağı sürpriz bir çıkışla Play-Off için iddialı bir konuma gelmek istiyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk haftalarda müthiş bir performans sergileyerek iddiasını kanıtlayan Manisa ekibi, bu tabloyu sürdürememişti. İlk devre ateş hattından uzaklaşmanın planlarını yapan Manisa, 2. devre yaptığı takviyelerle birlikte gözünü yeniden ilk 7'ye dikti. Önce Giresun'u yenerek ayağa kalkan ardından şampiyonluğun bir numaralı adayı Göztepe karşısında gösterdiği performans ile pes etmediğini taraftarına ispatlayan Manisa Futbol, topladığı 4 puan ile 27 puanla 12. sırada konumlanıyor.

HEDEF 3 PUAN

Gençlerbirliği maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Manisa FK, bu karşılaşmadan alacağı galibiyet ile çıkışa geçmek istiyor. Play-Off iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, 36 puanla 7. sıradaki Boluspor ile 9 puanlık farkı kapatmak istiyor. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımına güvendiğini belirterek, "Talihsiz puan kayıpları ve sakatlıklar nedeniyle biraz geride kaldık ancak pes etmeyeceğiz" dedi.