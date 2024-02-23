Somaspor’un değişilmezleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefindeki Somaspor'da 7 isim teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün gözüne girmeyi başararak kadronun değişilmezi oldu. Siyah-beyazlılarda Enes Tayfun ve Oğuz Ayaydın 24'er, Rıdvan Dönmez 23, kaleci Muharrem Tunay Meral ile Mücahit Aslan 21'er, Mahmut Şat ile Kenan Fakılı ise 20'şer kez ilk 11'de forma şansı bularak ilk 11'de en fazla görev yapan oyuncular oldu. Manisa temsilcisinde bu isimler arasında en fazla sahada kalan isim ise 2287 dakika ile Enes olurken, 2148 dakika ile Oğuzhan, 1970 dakika ile Rıdvan, 1919 dakika ile Mahmut, 1914 dakika ile Mücahit, 1885 dakika ile Muharrem Tunay ve 1821 dakika ile de Kenan takip etti.