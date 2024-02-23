Turgutluspor evinde duvar örüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve ortağı konumundaki Turgutluspor taraftarı önünde kalesine adeta duvar örüyor. Kasaba, geride kalan süreçte iç sahada rakiplerine kolay kolay geçit vermiyor. Manisa temsilcisi, evinde oynadığı 9 karşılaşmada sahadan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrılırken, en az gol yiyen ekip konumunda yer aldı. Turgutluspor, bu süreçte kalesinde sadece 4 gol görürken, ardından Elazığspor ve lider Batman Petrolspor 5'er golle geldi. Kasaba, Ergene Velimeşe ve Elazığspor'dan 1'er, Efeler'den ise 2 gol yedi. Manisa ekibi, taraftarı önünde son 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.