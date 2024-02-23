Yusuf Kartal’a çok yakın

İSMİ Galatasaray ile anılan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Sergilediği performansla hem Avrupa hem de Süper Lig ekiplerinin radarında olan oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a geri gelen ancak beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı 3. kez Türkiye'ye dönüş yolunda olduğu gündemden düşmüyor. Oyuncunun yeni menajerinin Beşiktaş'la olan yakın ilişkisi ve milli futbolcunun da sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması siyah-beyazlılara transfer olmasının ihtimalini artırdı. Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1592 dakika sahada kalan 27 yaşındaki milli yıldız, 10 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Bu arada Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok'un sezon sonunda Siyah- Beyazlılardan ayrılma olasılığı doğdu. Mert Günok 35 yaşında kariyer transferini yapabilir. Mert'in iki İngiliz kulübünün takibinde olduğu öne sürüldü.