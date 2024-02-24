Devler telafi edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında önceki gün deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 87-80 mağlup oldu. Milliler dev organizasyona galibiyetle başlama şansını kaçırırken, İzlanda'yı gözüne kestirdi. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ikinci maçında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek. Devler bu karşılaşmayı kazanarak B grupta iddiasını kanıtlamak istiyor. B Grubu'nda diğer maçta İzlanda, sahasında konuk ettiği Macaristan'ı 70-65'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

TRİBÜNLER ŞOVA HAZIR

Pazar günkü kritik karşılaşmada Sinan Erdem Spor Salonu'nun tamamen dolması ve maçın karnaval havasında geçmesi bekleniyor. Milli Takım güçlü rakibini yenerek galibiyet sayılarını da eşitlemek istiyor.