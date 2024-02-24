İZVAK’tan can suyu

İzmir'de profesyonel futbol kulüplerinin çatı kuruluşu olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kulüplere kalıcı gelir sağlamak için girişim sermayesi modeli üzerine çalışmalar yapıyor. İZVAK'ın her yıl düzenlediği genişletilmiş danışma kurulunun toplantısı İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İZVAK Başkanı Ali Erten "Her kulübün kendine ait stadı, spor salonu, A takım ve altyapı geliştirme tesislerine sahip olması, 2018'den bu yana gündemde tuttuğumuz İzmir Spor Master Planı'nın ilk ve en önemli adımlarıdır" dedi.

BEŞ KRİTİK MADDE

Erten, "Artık bu dört ana unsura, 'Olimpik Branşlar Yerleşkesi' olarak beşinci madde eklemek istiyoruz. 1971 Akdeniz Oyunları için yapılıp Türkiye'nin iki olimpik stadından biri olan Atatürk Stadı'nın yeniden inşa edilerek 50 bin kişilik şehir stadı, 15 bin kişilik spor salonu, açık spor alanları, müzeler ve sosyo-kültürel alanları yapılmasının takipçisiyiz" diye konuştu.

"REKABET GELMELİ"

Göztepe Amatör Şubeler Başkanı Mehmet Sepil ise, "Karşıyaka-Göztepe rekabetini yeniden mutlaka yaratmalıyız. Rekabet olmazsa gelişim sağlayamayız. İzmir, kentin desteğini alamıyor. Bırakın İstanbul'u Anadolu takımları kadar bile yaşadığımız şehirden destek alamıyoruz. İzmir'in sesini birlikte büyütmeliyiz" dedi.

"İZMİR YATIRIMDA EN ÖNDE"

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir'in sporda en fazla yatırım yapılan kent olduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar 8 milyar TL'lik yatırım çalışması yapıldı ve buna 3.5 milyar TL daha eklenecek. Atatürk Spor Kompleksi'ne olimpik yüzme havuzu yapacağız. Atatürk Yüzme Havuzu'nu yepyeni hale getireceğiz. Her okula bir salon hedefiyle çıktığımız yolla 50 salon inşa ettik ve devam ediyoruz" şeklinde konuştu.