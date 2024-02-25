Akhisar üçlük attı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor sahasında eh ciddi rakibi 1922 Konyaspor'u 1-0 yenerek küme düşe hattından kurtuldu: 1-0. İlk 20 dakikası orta saha mücadelesi içinde geçen müsabakada ilk tehlikeli atak konuk 1922 Konyaspor'dan geldi. 23'te Osman'ın pasında Emrah öne çıkan kaleci Mehmet Ali'nin üzerinden topu aşırttı. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 54'te Bora ceza yayı üzerinden kullandığı serbest atışta topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 59'da Mustafa Can'ın ceza sahasına gönderdiği topa Bertuğ ayak koydu. Ancak çerçeveyi bulamadı. 72'de Hüseyin Aybars penaltı noktasında Tunahan'a faul yaptı, maçın hakemi penaltıyı es geçti. Bundan sonraki ataklardan başka sonuç gelmeyince Akhisarspor, 1922 Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.