Arkas’ın gücü yetmedi

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Fenerbahçe Parolapara'ya 3-1 mağlup oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertliler, 27 dakika süren ilk seti 25-21 üstün tamamlayarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Parolapara seti 25-19 kazanarak, durumu 2-0 yaptı. Arkas Spor üçüncü seti 25-18 kazandı ve skoru 2-1 yaptı. Sarı-lacivertliler dördüncü seti 25-23 önde noktalarken, maçtan 3-1 galip ayrıldı. 21. maçında 20. galibiyetini elde eden sarı lacivertlilerde; Drazen Luburic 16 sayı ile oynadı. 11 galibiyeti olan Arkas Spor ise 7. sırada kaldı.