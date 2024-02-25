Aydın BŞB filede Nilüfer deplasmanında

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Muratpaşa Belediyespor'a 3-2 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün Nilüfer Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyetle 11'inci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 20 müsabakada 9 galibiyet elde eden 8'inci basamaktaki Bursa ekibini yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibini ilk yarıda evinde 3-1 mağlup etmişti.