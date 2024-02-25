Kartal Boğa önünde

BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Svensson, Masuaku, Amartey, Gedson, Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı