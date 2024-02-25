Manisa FK çıkış arıyor

TRENDYOL 1. Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, bugün evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu görev alacak. Son olarak deplasmanda Ege derbisinde Göztepe ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Başkent ekibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Manisa temsilcisinde sakatlıkları bulunan Muhammed Ensar ve Mohamed Ofkir, Gençlerbirliği'ne karşı bugün forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı yönetim zorlu karşılaşmanın bilet fiyatlarını kapalı alt tribün 30 lira, Tarzan tribünü ve misafir tribün için ise 25 lira olarak belirlendi. Manisa FK, 27 puanla 12. sırada yer alırken, G.Birliği ise 32 puanla 9. basamakta Play-Off kovalıyor.