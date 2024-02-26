12 Dev Adam’dan ilk adım geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 2'nci maçında İzlanda'yı 76-75 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya Şehmus ve Kenan'dan bulduğu sayılarla başlayan milli takıma İzlanda, Hermansson ve Hlinason ile cevap verdi ve ilk periyot 16-16 bitti. İkinci çeyreğe iyi başlayan milliler, ilk yarıyı 35-30 önde tamamladı. İkinci yarıya hücumda etkili başlayan milli takım, son periyoda 54-47 önde girdi. Son periyoda etkili başlayan İzlanda öne geçti. Milliler son saniye sayısıyla maçı 76-75 kazandı.