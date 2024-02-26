  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor 12 Dev Adam’dan ilk adım geldi

12 Dev Adam’dan ilk adım geldi

HABER MERKEZİ
12 Dev Adam’dan ilk adım geldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 2'nci maçında İzlanda'yı 76-75 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya Şehmus ve Kenan'dan bulduğu sayılarla başlayan milli takıma İzlanda, Hermansson ve Hlinason ile cevap verdi ve ilk periyot 16-16 bitti. İkinci çeyreğe iyi başlayan milliler, ilk yarıyı 35-30 önde tamamladı. İkinci yarıya hücumda etkili başlayan milli takım, son periyoda 54-47 önde girdi. Son periyoda etkili başlayan İzlanda öne geçti. Milliler son saniye sayısıyla maçı 76-75 kazandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA