Aliağa FK son nefeste

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışında yoluna namağlup ilerleyen Aliağa FK, evinde konuk ettiği 52 Orduspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın 60. dakikasında kalesinde beklenmedik bir gol gören ve son saniyelere kadar maçı çevirmek için mücadele eden İzmir temsilcisi, 90. dakikada Berke Bıyık ile beraberliği yakalamasının ardından 90+4'te Hakan Demir ile üstünlüğü elde etti. Maç bu sonuçla tamamlanırken, sarı-siyahlı ekip, 46 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.