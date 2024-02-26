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Haberler Spor Aliağa FK son nefeste

Aliağa FK son nefeste

HABER MERKEZİ
Aliağa FK son nefeste
TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışında yoluna namağlup ilerleyen Aliağa FK, evinde konuk ettiği 52 Orduspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın 60. dakikasında kalesinde beklenmedik bir gol gören ve son saniyelere kadar maçı çevirmek için mücadele eden İzmir temsilcisi, 90. dakikada Berke Bıyık ile beraberliği yakalamasının ardından 90+4'te Hakan Demir ile üstünlüğü elde etti. Maç bu sonuçla tamamlanırken, sarı-siyahlı ekip, 46 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.
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