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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor!

Süper Lig'de yarış devam ederken Ziraat Türkiye Kupası'nda da birbirinden keyifli maçlar naklen ve şifresiz olarak atv ve A Spor'da ekranlara gelecek. İşte çeyrek finalde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maç programı.

HABER MERKEZİ
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman) (atv)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park) (ASpor)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş) (ASpor)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park) (atv)

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