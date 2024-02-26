Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman) (atv)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park) (ASpor)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş) (ASpor)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park) (atv)

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