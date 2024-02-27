İzmir’de 16 yaşındaki futbolculara saldırmıştı! O şahıs tutuklandı

U16 Gelişim Ligi'nde Bornova 1877-Altay arasında Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi sahaya girip Altaylı genç oyunculara tokat ve tekme atan Göztepe taraftarı saldırgan C.A.Z tutuklandı. Daha önce de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ceza alan 20 yaşındaki C.A.Z, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine gönderildi.

Bornova İlçe Stadı'nda 25 Şubat Pazar günü U16 Gelişim Ligi'nde Bornova 1881-Altay genç takımları arasındaki maç öncesinde sahaya giren taraftarın hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu. Göztepe taraftarı olduğu tespit edilen 20 yaşındaki C.A.Z, maça çıkmak üzere olan Altaylı genç futbolcuları saha içine girerek tehdit etmiş, bir sporcuya ise yumruk ve tekme atmıştı. Yaşanan bu olaydan sonra İzmir Emniyeti hareke geçmiş ve spor asayiş birimi kısa süre içinde zanlıyı yakalamayı başarmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmir Spor Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 yaşındaki C.A.Z karakolda geçirdiği 1 gecenin ardından dosyası hazırlanıp Nöbetçi 6'ncı Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartıldı. C.A.Z, Bornova İlçe Stadı'nda yaptığı olaylar neticesinde basit yaralama, 6222 Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verme suçlarından yargılandı. İzmir Nöbetçi 6'ncı Sulh Ceza Mahkemesi, saldırganın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Bir sonraki mahkemeye kadar Altaylı genç futbolculara saldıran C.A.Z cezaevinde yatacak. Menemen T Tipi Cezaevi'ne sevk edilen 20 yaşındaki holigan, ikinci mahkemesine kadar cezaevinde olacak.