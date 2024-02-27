Soma galibiyete hasret

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play-off'u hedefleyen Somaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.Ligde Iğdır FK'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan siyahbeyazlılar, play-off hattının 8 puan gerisine düşüp büyük oranda havlu attı. Son olarak evinde Etimesgut Belediyespor'u yenen Somaspor, 24Erzincanspor, İnegölspor ve Iğdır FK müsabakalarını kaybetti, evinde Fethiyespor ve Kastamonuspor'la berabere kaldı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kötü tabloyu değiştireceklerine inandığını söyledi. Somaspor bu haftayı bay takım olarak geçirecek.

SERVET SARUN