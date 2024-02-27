Transferin böylesi

İzmir'in 13 bin 379 nüfuslu Karaburun ilçesinde 2. Amatör Küme'de mücadele eden Karaburun Gençlerbirliği'nde yeşil sahalarda benzerine ender rastlanacak bir transfer hikayesi yaşandı. Geçen sezon tam üç aileden yedi futbolcuyla adeta bir "Aile takımı" olarak başarıyla mücadele eden İzmir ekibi, bu kez yine ilginç bir transfere imza attı. Karaburun Gençlerbirliği, İzmir amatör küme ekiplerinden Efeler Gücü'nde forma giyen 23 yaşındaki kaleci Devran Taş'ı ücretsiz saç-sakal tıraşı karşılığında bünyesine kattı. Mordoğan'da kepçe operatörü olarak şantiyelerde çalışan Mardinli file bekçisi Devran Taş, iki yıllık imza karşılığında aynı zamanda berberlik yapan Kulüp Başkanı Ramazan Kaplan'ın dükkanında sözleşme süresince bedava saç-sakal tıraşı olacak. Sahalarda kolay kolay rastlanmayacak bu transfer hikayesi amatör futbolun kendine has dilini gözler önüne sererken, yüzlerde ise gülümseme yaratıyor. Kısıtlı imkanlarla başarı peşinde koşan yeşil-beyazlı kulüpte başkanlık görevini yürüten ve aynı zamanda berber olan Ramazan Kaplan, kulübün geliri olmadığı için saç ve sakal tıraşı karşılığında transfer fikrinin aklına geldiğini ifade etti.

BAŞKAN TIRAŞ EDİYOR

İzmir ekibinde kadroda yer alan kalecilerinin sakatlanarak sezonu kapattığını ve bu bölgeyi takviye etmek için arayışa girdiklerini kaydeden Kaplan, "Devran ile temasa geçtik. Kulübümüzün gelirinin olmadığını kendisine ücret ödememizin imkansız olduğunu söyledim. Ama eğer isterse mesleğimin berber olmasından dolayı sezon boyunca tıraşlarını dükkanımda ücretsiz yapacağımı ifade ettim. Devran da bu teklifi kabul etti ve 2 yıllık sözleşmeye imza attık" dedi.

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR TEKLİF ALDIM"

Efeler Gücü ekibinden Karaburun Gençlerbirliği takımına transfer olan 23 yaşındaki kaleci Devran Taş hayatında ilk kez böyle bir teklifle karşı karşıya kaldığını ifade ederken, oldukça şaşırdığını belirtti. Başkan Ramazan Kaplan'ın samimiyeti ve kulübüne olan sevgisinin teklifi kabul etmesinde çok önemli bir rol oynadığını kaydeden Taş, takımın şampiyon olup 1. Amatör Küme'ye yükselmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini vurguladı.

YENİ TAKIMINA HEMEN ADAPTE OLDU

Mart'ta başlayacak olan maçlar öncesi çalışmalarını sürdüren Karaburun G.Birliği'nde yeni transfer Devran Taş da antrenmanlara başladı. 23 yaşındaki genç file bekçisi yaptığı kurtarışlarla göz dolduruyor.

BAŞKAN BUNU HEP YAPIYOR

Karaburun Gençlerbirliği Başkanı Ramazan Kaplan, ilginç transfer hikayesiyle daha önce de Yeni Asır Gazetesi'nin manşetlerini süslemişti. Başkan Kaplan, geçen sezon da 2. Amatör Küme'de yarışan kulübünü bir 'Aile Takımı'na dönüştürerek hem baba-oğul, hem bir aileden iki kardeş, hem de başka bir aileden üç kardeşe forma vermişti.

AİLE TAKIMI KURDU

Futbolcuların birbirine kan bağıyla bağlı olduğu Karaburun Gençlerbirliği, 'Aile Takımı' başlığıyla 22 Nisan 2023'te Yeni Asır Gazetesi'nde gündeme gelmiş, oldukça ses getirmişti. Karaburun Gençlerbirliği Başkanı Ramazan Kaya şimdi de iki yıl boyunca saçsakal tıraşını bizzat üstlendiği kaleci Devran Taş'ın transferiyle kulübünü ayakta tutmak için ilginç hamlelerinden birine daha imza atmış oldu.