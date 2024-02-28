Futbolun iki yüzü

Futbolun beşiği olarak kabul edilen amatör kümede Ege Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olaylar yeşil sahaların iki farklı yüzünü gözler önüne serdi. Bir tarafta sahada yaşanan heyecanın boyutları saldırı boyutuna ulaşırken, diğer tarafta ise genç futbolcular Fair-Play örneği sergileyerek abilerine adeta ders verdi.

İLK OLAY AYDIN'DA YAŞANDI

Süper Amatör Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Aydın BŞB, Köşk Belediye Doğanspor ile deplasmanda karşılaştı. Köşk İlçe Stadı'nda oynanan ve gergin geçen maçın ikinci yarısı Aydın BŞB'nin 5-0 üstünlüğü ile geçirilirken hakem Köşk Bld'den bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Eksik kalan Köşklü oyuncular, Aydın BŞB Antrenörü Ali Türkel ve futbolculara saldırdı. Olaylar yatışmayınca hakem maçı tatil etti. Soyunma odasına yönelen Aydın BŞB'li teknik heyet ve oyuncu grubuna, ev sahibi oyuncular ikinci kez saldırdı. Güvenlik güçleri biber gazı sıkarak olayları önlemeye çalıştı.

MUHTAR HAKEME SALDIRDI

Bir saldırı olayı da bu kez Uşak'ta gerçekleşti. Geçen pazar Karaağaç Stadı'nda oynanan Uşak 1. Amatör Küme maçında Yayalarspor ile Turan İY karşılaştı. Yayalar 3-2 öndeyken, orta hakem Emre Eren Elan'ın, 85'te Turan İY'ye verdiği penaltının ardından olaylar çıktı. Karar sonrası yedek kulübesinden kalkıp, saha içine giren Yayalar Kulüp Yöneticisi ve aynı zamanda Yayalar Muhtarı olan Mustafa Doğan, hakem Elan'a fiziki saldırıda bulundu. Soyunma odasına gidip maçı tatil eden Elan, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp rapor alıp kendisine saldıran Doğan'dan şikayetçi oldu.

DENİZLİLİ GENÇLERE ALKIŞ

Denizli U15 Ligi'nde Çamlık FK ile Altın Horoz FK arasında oynanan karşılaşmada futbol adına örnek bir davranış sergilendi. Maçın 10. dakikasında Çamlık FK'dan iki oyuncu birbiriyle çarpışarak yaralandı. Çamlık FK Teknik Sorumlusu Şenol Ünlü, iki oyuncusunu tedavi olmaları amacıyla oyun kenarına aldı. Bunun üzerine Altın Horoz FK Teknik Sorumlusu Akın Dede de futbolcularına maça devam etmemeleri ve bulundukları yerde pas yapma talimatı verdi. Daha sonra bu paslaşmaya Çamlık Futbol Kulübü oyuncuları da katıldı. 2 oyuncunun sahaya dönmesiyle karşılaşma devam etti.

ALTUNTAŞ: YAŞANAN SALDIRI MÜNFERİT

AYDIN BŞB yöneticisi Ömer Altuntaş, "Köşk Belediye büyük bir camia. Yaşanan olayları asla Köşk Belediye Doğan kulübüne mal etmiyoruz. Bu olaylar münferit bir olay. Bu olayları çıkaranları spor sahalarında görmek istemiyoruz" dedi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Olaylı maçta Yayalar yöneticisi Mustafa Doğan'ın saldırısına maruz kalan hakem Emre Eren Elan, "Boğazımı sıktı ve bana yumruk attı. Polis ekipleri araya girdi ve can güvenliğim olmadığı gerekçesiyle karşılaşmayı tatil ettim. Amatör futbol bu olaylar nedeniyle gelişmiyor" dedi. Hakem Eren'e saldırı anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

'HERKESE ÖRNEK OLSUN'

Altın Horoz FK Teknik Sorumlusu Akın Dede, sporun rakibe saygı çerçevesinde yapılması gereken bir faaliyet olduğuna dikkat çekerek, "İki oyuncu birbiriyle çarpıştı ve dışarı aldılar. Biz de madem orada iki oyuncu eksik biz kendi aramızda top yapalım dedik. Daha sonra iki takım birbiriyle üç dört dakika boyunca top dolaştırdılar. İnşallah bu hareket örnek olur" diye konuştu .