  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Karşıyaka’nın eskrim gururu

Karşıyaka’nın eskrim gururu

Göksu Mert Oran, milli kafileyle tarihi bir ilki başardı ve gümüş madalya kazandı.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’nın eskrim gururu
Karşıyaka Spor Kulübü'nün eskrim branşının sporcusu Göksu Mert Oran, milli kafileyle tarihi bir ilki başardı. İtalya Napoli'de devam eden Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı eskrimciler tarih yazdı. Göksu Mert'in de yer aldığı 4 kişilik Yıldız Erkek Epe Milli Takımı ikinci olarak tarihinde bir ilke imza attı ve Avrupa Şampiyonası'nda epede takım halinde ilk madalyamızı elde etti. Kürsünün ikinci basamağına yerleşen Göksu Mert'in de yer aldığı milliler sırasıyla Letonya'yı 45-33, Almanya'yı 45-35 ve İtalya'yı 32-31 yenerek yarı finalde İspanya ile eşleşti. Bu turu da 45-38'lik üstünlükle tamamlayan takımımız, finalde Ukrayna'ya 45-36 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA