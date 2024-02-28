Karşıyaka’nın eskrim gururu

Karşıyaka Spor Kulübü'nün eskrim branşının sporcusu Göksu Mert Oran, milli kafileyle tarihi bir ilki başardı. İtalya Napoli'de devam eden Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı eskrimciler tarih yazdı. Göksu Mert'in de yer aldığı 4 kişilik Yıldız Erkek Epe Milli Takımı ikinci olarak tarihinde bir ilke imza attı ve Avrupa Şampiyonası'nda epede takım halinde ilk madalyamızı elde etti. Kürsünün ikinci basamağına yerleşen Göksu Mert'in de yer aldığı milliler sırasıyla Letonya'yı 45-33, Almanya'yı 45-35 ve İtalya'yı 32-31 yenerek yarı finalde İspanya ile eşleşti. Bu turu da 45-38'lik üstünlükle tamamlayan takımımız, finalde Ukrayna'ya 45-36 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.