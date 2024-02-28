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Haberler Spor Şampiyon iki takviye ile güçlendi

Şampiyon iki takviye ile güçlendi

HABER MERKEZİ
Şampiyon iki takviye ile güçlendi
Küçük Kız Voleybol İl Birinciliği'nde şampiyon olarak Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanan Yunusemre Belediyespor, iki geçici transferle kadrosunu güçlendirdi. Manisa şampiyonu olarak adını Türkiye Şampiyonası'na yazdıran Yunusemre Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, Turgutlu Hasan Üzmez Spor Kulübü'nden smaçör Beren Yöz ile Seramiksanspor'un pasör çaprazı Esila Kayabaş'ı geçici transferle kadrosuna kattı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, iki oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.
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