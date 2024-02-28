Soma düşüşte

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor 3 puanı unuttu. Siyah-beyazlılar, ligde üst üste iki galibiyet aldıktan sonra son 5 maçında galibiyet alamadı. Arnavutköy ve Etimesgut Belediye'yi yenerek havaya giren Manisa ekibi, ardından oynadığı 5 maçtan 3 yenilgi ve 2 ode beraberlikle ayrıldı. Somaspor, bu süreçte sadece 2 puan toplarken 6. sıradaki İskenderunspor'un 8 puan gerisine düştü. Bu hafta sonunu bay geçecek olan siyah-beyazlılar Ege derbisinde 6 Mart Çarşamba günü 7. sıradaki Menemen'i konuk edecek.