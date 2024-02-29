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Haberler Spor Anadolu Efes’in rakibi Partizan

Anadolu Efes’in rakibi Partizan

HABER MERKEZİ
Anadolu Efes’in rakibi Partizan
ANADOLU Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bugün deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, 22.30'da başlayacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 11 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan Partizan ise 11. basamakta yer aldı. Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Sırp ekibi ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 100-94 kazandı. Efes ile Partizan, 16. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 15 maçın 8'ini Efes, 7'sini Partizan kazandı.
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