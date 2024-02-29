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Haberler Spor Arkas’tan buruk veda

Arkas’tan buruk veda

HABER MERKEZİ
Arkas’tan buruk veda
VOLEYBOL CEV Kupası Yarı Finalinde Arkas Spor, İzmir'de 3-0 mağlup ettiği Almanya ekibi SVG Lüneburg'a konuk oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Arkas baştan sona önde götürdüğü ilk seti 17-25 alarak öne geçti. Ancak seyirci desteğini de arkasına alan Lüneburg, ikinci sette Arkas oyundan kopmamasına rağmen 25-23 ile skora dengeyi getirdi. Üçüncü set büyük heyecana sahne oldu. İzmir ekibi 22-24 öndeyken set sayılarını değerlendiremeyince Lüneburg önce eşitliği sağladı, ardından da öne geçerek seti 30-28 aldı. Bu seti almanın moraliyle momentumu tamamen ele geçiren Alman ekibi dördüncü seti de 25-18 alarak maçı 3-1 kazandı ve statü gereği altın sete gidildi. Altın sete de Lüneburg iyi başladı. File önünü iyi kapatan Almanlar ilk bölümü 8-3 önde geçti. Son bölümde Arkas farkı kapatamadı ve altın seti de 15-8 kaybederek kupadan elendi.
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