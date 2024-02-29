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Haberler Spor Fenerbahçe final için parkede

Fenerbahçe final için parkede

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe final için parkede
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında bugün Polonya'nın Asseco Resovia ekibini konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Björn Willems ve Arnavut Igli Feshti yönetecek. Eşleşmede ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Parolapara'nın yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde finale çıkacak ekip oynanacak altın setle belli olacak. Polonya ekibi, her türlü galibiyet veya 2 set alması durumunda finale çıkacak.
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