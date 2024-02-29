Karagümrüklü Mendes’e 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Alanyaspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes'e 2 maç men cezası verdiğini açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2024 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu karar şu şekilde: "Karagümrük sporcusu Ryan Isaac Mendes'in, 25.02.2024 tarihinde oynanan Karagümrük- Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."