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Haberler Spor Karagümrüklü Mendes’e 2 maç ceza

Karagümrüklü Mendes’e 2 maç ceza

HABER MERKEZİ
Karagümrüklü Mendes’e 2 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Alanyaspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes'e 2 maç men cezası verdiğini açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2024 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu karar şu şekilde: "Karagümrük sporcusu Ryan Isaac Mendes'in, 25.02.2024 tarihinde oynanan Karagümrük- Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
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