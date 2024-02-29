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Haberler Spor Vakıfbank gurbette Congeliano önünde

Vakıfbank gurbette Congeliano önünde

HABER MERKEZİ
Vakıfbank gurbette Congeliano önünde
VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde bugün İtalyan takımı Imoco Congeliano ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak. İlk karşılaşmada rakibine 3-1 yenilen VakıfBank, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde turu geçen taraf altın set sonunda belli olacak. İtalyan ekibinin her türlü galibiyeti veya en az 2 set kazanması durumunda ise sarı-siyahlılar Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
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