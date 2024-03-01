Arkas şokta

Erkek voleybolunda ilklerin kulübü olan Arkas Spor, CEV Kupası'nda kıyısına kadar geldiği finali dramatik bir şekilde ıskaladı. Yarı finalde defalarca ayağına gelen fırsatı inanılmaz bir şekilde tepen Arkas, 13 yıl sonra Avrupa'da finalden oldu. Bu sezon CEV Cup'ta Osijek, Neftohimik, Cez Karlovarsko, Rio Duero ve Olympiacos'u eleyerek 5 tur birden geçen Arkas, bu kupada ilk kez adını yarı finale yazdırdı. SVG Lüneburg önünde yarı finalin ilk maçını da 3-0 kazanıp final için çok büyük bir avantaj yakalayan Arkas Spor, rövanşta altın setlerde kaybederek elendi. Arkas Spor, 15 yıl sonra Avrupa'da kupa kaldırma fırsatını kaçırdı. Challenge Cup'ı 2009 yılında Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin Avrupa kupası kazanan ilk erkek voleybol takımı olan Arkas, 13 sene önce 2011'de de yine Challenge Cup'ta oynadığı finali kaybetmişti.