Hedefimiz 2032’de Avrupa şampiyonluğu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Almanya'da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Orada 4,5 milyon Türk vatandaşı var. En büyük sıkıntımız, onların bilet bulamaması. Biletler kura ile satılıyor. İnşallah statları Türk seyircilerle dolduracağız" dedi. Hedeflerin çok büyük olduğunu da belirten TFF Başkanı, "Hedefimiz öncelikle gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra hedef çeyrek final, yarı final... Başarı için el ele verdik, çalışıyoruz. İnşallah sonucunu alacağız. Ev sahibi olduğumuz EURO 2032'de ise Avrupa Şampiyonluğunu hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHK İDDİALARI YALANLADI

Bu arada Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Bir YouTube kanalında 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir" denildi.

YAYIN İHALESİ İPTAL EDİLDİ

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devrine ilişkin ihale iptal edildi. TFF ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu son kez toplandı. Önümüzdeki 3 sezona ilişkin düzenlenen ihalede Saran Medya'nın teklifi yıllık 150 milyon Euro'ya yükselttiği ama bunu kademeli ödemek istediği öğrenildi. BeIN ise 120 Milyon Euro'da kaldı. TFF'nin beIN'den ise yıllık 200 milyon dolar istediği ancak bunun beIN tarafından kabul görmediği öğrenildi. TFF'nin Saran Grubu'ndan 150 milyon Euro'yu peşin istemesi de kabul görmeyince ihale iptal oldu. Tüm ilgililere yarın saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verildi.