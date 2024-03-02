2. Lig alev alev

TFF 2. Lig'de zirve mücadelesi veren ve alt sıralardan kurtulmak için çabalayan Ege ekipleri, bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı bu karşılaşmalarda Ege temsilcileri, mutlak 3 puan için ter dökecek.

Beyaz Grup'taki Altınordu, evinde Kırşehir FSK ile kozlarını paylaşacak. Doğanlar Stadı'nda oynanacak mücadelede Egemen Artun düdük çalacak. Play-Off iddiasını sürdüren Bucaspor 1928, Bursaspor ile deplasmanda kapışacak. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Erdem Akbaş görev yapacak. Nazilli Bld, evinde Kırklarelispor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maçta Aykut Sergin görev yapacak.

FETHİYE GURBETTE OYNAYACAK

KIRMIZI Grup'ta Menemen FK, evinde Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak mücadelede Yakup Özhan düdük çalacak. Fethiyespor, Düzcespor'la deplasmanda rakip olacak. Düzce Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Sercan Karaca yönetecek.

Uşakspor, Arnavutköy Belediyespor'la evinde karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçta Ömer Şivka görev yapacak. Denizlispor zirve yarışındaki Kastamonuspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve Enver Aydın'ın yöneteceği maçta ev sahibi cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak