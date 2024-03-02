  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aliağa Futbol deplasmanda kral

Aliağa Futbol deplasmanda kral

DOĞANCAN BİNGÖL
Aliağa Futbol deplasmanda kral
TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışında yoluna namağlup devam eden Aliağa FK, yarın oynayacağı Sinopspor maçı öncesi deplasman karnesiyle ön plana çıkıyor. Ligde bu sezon gurbette çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek dış sahada müthiş bir form yakalayan İzmir ekibi, bu anlamda lider konumda bulunuyor. Dış sahada rakiplerinin filelerini 18 kez havalandıran İzmir temsilcisi, sadece 6 kez kalesinde gol gördü. Bu süreçte hanesine 22 puan yazdıran İzmir ekibi, evden uzakta en fazla puan toplayan takım oldu. Sinop deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefleyen Aliağa averajla ikinci sırada bulunuyor.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA