Aliağa Futbol deplasmanda kral

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışında yoluna namağlup devam eden Aliağa FK, yarın oynayacağı Sinopspor maçı öncesi deplasman karnesiyle ön plana çıkıyor. Ligde bu sezon gurbette çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek dış sahada müthiş bir form yakalayan İzmir ekibi, bu anlamda lider konumda bulunuyor. Dış sahada rakiplerinin filelerini 18 kez havalandıran İzmir temsilcisi, sadece 6 kez kalesinde gol gördü. Bu süreçte hanesine 22 puan yazdıran İzmir ekibi, evden uzakta en fazla puan toplayan takım oldu. Sinop deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefleyen Aliağa averajla ikinci sırada bulunuyor.