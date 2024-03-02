Arkas Toto önünde

CEV Kupası'nda yarı finalde Alman ekibi SVG Lüneburg'a elenme üzüntüsü yaşayan Arkas Spor, bugün Efeler Ligi'nde Spor Toto'yu konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 22. hafta mücadelesi saat 16.30'da başlayacak. Ligde son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan mavibeyazlılar 11 galibiyetle 7. sırada yer alırken, son maçında Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenen Spor Toto ise 10 galibiyetle 8. basamakta konumlanıyor. İzmirli voleybol severlerin heyecanı yüksek bir maç izleyeceğini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ankara ekibi karşısında tribün gücümüzün de etkisiyle haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.