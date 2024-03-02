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Haberler Spor Bodrum'da olaylı maç! Arda Turan ile Uğur Demirok'a yabancı madde isabet etti

Bodrum'da olaylı maç! Arda Turan ile Uğur Demirok'a yabancı madde isabet etti

Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında saha karıştı. Maç ilk yarının son bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu, sahaya başkanlar girdi. Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ve futbolcu Uğur Demirok'a yabancı maddeler atıldı.

DHA
Bodrum’da olaylı maç! Arda Turan ile Uğur Demirok’a yabancı madde isabet etti

1'inci Lig'deki Süper Lig yarışında lider Eyüpspor ile Bodrum FK'yı Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, ilk yarının son bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu, sahaya başkanlar girdi.

Bodrum’da olaylı maç! Arda Turan ile Uğur Demirok’a yabancı madde isabet etti

Bodrum'daki maçta 45'inci dakikada Celal'e yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde ve küfürlü sözcüklerle itiraz eden ev sahibi Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla sahadan atılınca ortalık karıştı.

Bodrum’da olaylı maç! Arda Turan ile Uğur Demirok’a yabancı madde isabet etti

Ev sahibi taraftarlar tribünden sahaya ve konuk ekibin yedek kulübesine yabancı madde yağdırırken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile yedek futbolculardan Uğur Demirok'a atılan yabancı maddeler isabet etti. Turan, kendisine yabancı madde atan taraftarlara sert tepki verirken, küfürlü cümleler de kullandı.

Bodrum’da olaylı maç! Arda Turan ile Uğur Demirok’a yabancı madde isabet etti

Uğur Demirok, yüzüne isabet eden madde nedeniyle zor anlar yaşayıp, yüzünde morluklar oluşurken, ambulansla sahadan alınarak hastaneye götürüldü. Olaylar üzerine kulüp başkanları gerginliği yatıştırmak için sahaya indi. Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti.

Bodrum’da olaylı maç! Arda Turan ile Uğur Demirok’a yabancı madde isabet etti

Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. İki başkan tek tek tribünleri gezip uzun süre taraftarlarla diyalog kurarak taşkınlıkların son bulmasını istediler.

Bodrum’da olaylı maç! Arda Turan ile Uğur Demirok’a yabancı madde isabet etti

Yaklaşık 15 dakika duran oyun, gerginliğin azalmasıyla tekrar başlatıldı. Hakem Gürcan Hasova ve yardımcıları oyunun durmasıyla yaklaşık 65 dakika süren ilk yarı tamamlandığında saha içinde çevik kuvvet ekipleri nezaretinde soyunma odasına gidebildi.

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