Bodrum’da olaylı maç! Arda Turan ile Uğur Demirok’a yabancı madde isabet etti

Bodrum'daki maçta 45'inci dakikada Celal'e yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde ve küfürlü sözcüklerle itiraz eden ev sahibi Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla sahadan atılınca ortalık karıştı.