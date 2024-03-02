Futbol antrenörlerine malzeme desteği

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şubesine kayıtlı 372 futbol antrenörüne eşofman takımı ve tişörtten oluşan destek yardımını dağıttı. Amatör ruhla yapılan sporun büyük fedakârlıklar gerektiği bilincinde olduklarını kaydeden Başkan Zolan, "Gençlerimize, sporumuza sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Amatör kulüplerimiz başta olmak üzere 11 yıldır spora ve sporculara destek olmaya çalışıyoruz. Gençlik bizim için çok kıymetli hazine demek, yeni fikirler ve heyecan demektir. Bize düşen gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek için imkanlar sağlamaktır. Çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız" dedi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, son olarak Şubat ayında amatör sporlara yaptıkları 7 milyon 200 bin liralık desteklerinden dolayı Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.