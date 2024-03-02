Yayın ihalesinde kritik gün

Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devrine ilişkin ihale bugün gerçekleşecek. Dün yapılması planlanan ancak son anda iptal edilen ihalenin bugün sonuçlanması bekleniyor. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer alırken, Saran Medya'nın teklifi yıllık 150 milyon Euro'ya yükselttiği ama bunu kademeli olarak ödemek istediği öğrenildi. Saran Grubu'nun, ihale süresinin 3 yıldan 5 yıla uzatılmasını talep ettiği de belirtildi. Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ise 120 Milyon Euro'da kaldı. Bugünkü ihale için iki şirketin de tekliflerini güncellemesi bekleniyor.